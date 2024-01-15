Як правильно прати джинси: 4 поради від експертів

Коли справа доходить до догляду за улюбленою парою джинсів, дуже важливо дотримуватися правильних методів прання та догляду за ними. UAportal розповів, як зберегти колір, форму та якість штанів на довший час.

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Вивертайте джинси навиворіт

Коли справа доходить до прання джинсів, важливо вивернути їх навиворіт перед тим, як покласти в пральну машину. Це допомагає мінімізувати вицвітання, особливо для темного деніму, а також захищає будь-які делікатні прикраси або ґудзики на джинсах.

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Використовуйте холодну воду

Гаряча вода може призвести до того, що джинси дадуть усадку і потьмяніють, тоді як холодна вода допомагає зберегти колір і форму. Найкраще використовувати делікатний режим прання з холодною водою, щоб забезпечити найкращий результат.

Уникайте надмірного прання

Занадто часте прання може призвести до швидшого зносу джинсів, внаслідок чого вони втратять форму і колір. Натомість точкове очищення будь-яких плям подовжить їхній термін служби.

Зберігайте правильно

Нарешті, важливо правильно зберігати джинси. Не розвішуйте їх на вішалках, оскільки це може призвести до розтягування. Замість цього акуратно складіть їх і зберігайте в сухому прохолодному місці, щоб зберегти їхній зовнішній вигляд і структуру на довший час.

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