Як правильно прати білизну, аби не зіпсувати речі: Прості рекомендації

UAportal підготував поради про те, як правильно прати білизну. Дізнайтеся рекомендації, які можуть суттєво вплинути на довговічність і чистоту одягу.

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Вибір правильної температури води

Правильне прання білизни починається з вибору правильної температури води. Гаряча вода ідеально підходить для білих і сильно забруднених речей, а холодна – для темних і яскравих, щоб запобігти вицвітанню. Теплу воду можна використовувати для легких та помірно забруднених речей.

Сортування білизни за типом тканини

Це допоможе запобігти пошкодженню та знебарвленню білизни. Відокремте делікатні речі від важких тканин і періть їх окремо.

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Використовуйте правильну кількість прального засобу

Занадто велика кількість прального засобу може залишити на одязі сліди, а замала – призвести до недостатнього очищення. Важливо дотримуватися рекомендацій виробника прального засобу щодо правильної кількості прального засобу. Це допоможе забезпечити ретельне прання одягу без накопичення прального засобу.

Уникайте перевантаження пральної машини

Перевантаження пральної машини може призвести до неефективного очищення та надмірного зносу одягу. Перевантаження також може призвести до розбалансування машини, що може стати причиною її пошкодження.

Своєчасне виймання випраної білизни з пральної машини

Після завершення прання дуже важливо швидко вийняти білизну з пральної машини і перекласти її в сушарку. Якщо залишити білизну в пральній машині, це може призвести до появи цвілі та плісняви, що спричинить неприємний запах і потенційне пошкодження тканини.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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