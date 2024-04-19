Як правильно мити волосся, аби воно було гладке та блискуче

Багато людей стикаються з проблемою пошуку правильних способів і порад для підтримки гарного стану волосся. UAportal розібрався в цьому і склав список практичних методів по догляду.

Правильна техніка миття голови

Під час миття волосся почніть з ретельного змочування теплою водою, щоб відкрити кутикули волосся і забезпечити максимальне очищення. Потім нанесіть невелику кількість шампуню на руки і м'яко помасажуйте шкіру голови кінчиками пальців, зосереджуючись на коренях, слід уникати інтенсивного розтирання кінчиків волосся, щоб запобігти їх пошкодженню та ламкості. Потім змийте шампунь прохолодною водою, щоб допомогти закрити кутикулу.

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Правильна техніка кондиціонування

Після миття волосся нанесіть невелику кількість кондиціонера, зосереджуючи увагу на кінчиках і уникаючи шкіри голови. Рекомендується використовувати гребінець з широкими зубцями, щоб рівномірно розподілити засіб по волоссю і обережно розплутати його. Залиште кондиціонер на кілька хвилин перед тим, як змити прохолодною водою. Волосся слід сушити рушником, злегка промокаючи, а не розтираючи.

Додаткові поради по догляду

Використовуйте очищувальний шампунь раз на тиждень, щоб видалити надлишок бруду та підтримати здоров'я шкіри голови. Для власників жирного типу слід особливо зосередитися на митті коренів. Власникам сухого типу варто обирати м'які, зволожуючі формули та розглянути можливість щотижневого глибокого зволоження. Крім того, для збереження сили та блиску волосся важливо захищати його від пошкоджень, використовуючи захисну сироватку або спрей, коли це необхідно.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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