Як правильно зберігати старі речі, щоб їх не пошкодила міль

UAportal розповідає про практичні лайфхаки, які допоможуть захистити ваші улюблені речі від пошкодження міллю. Дізнайтеся ефективні поради та підказки, як правильно зберігати речі.

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Правильне прибирання

Один з ефективних лайфхаків для правильного зберігання старих речей, щоб уникнути поїдання міллю, полягає в тому, щоб почати з ретельного очищення речей перед тим, як прибрати їх в шафу. Міль приваблює бруд, плями від їжі та інші органічні залишки, які можуть бути присутніми на речах.

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Натуральні засоби від молі

Ще одна корисна порада – використовувати натуральні засоби від молі при зберіганні старих речей. Міль відлякують певні запахи, такі як лаванда, кедр і гвоздика. Пакетики з сушеною лавандою або кедровою стружкою можна покласти в контейнери для зберігання або шафи, щоб відлякати моль.

Правильні контейнери для зберігання

Вибір контейнерів для зберігання речей також може мати значення. Обирайте герметичні контейнери, виготовлені з таких матеріалів, як пластик або метал, через які міль не може проникнути. Слід уникати картонних коробок або пакетів, оскільки міль може легко їх прогризти.

Нагадаємо, ми розповідали, як легко позбутися молі.

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