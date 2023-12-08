Як правильно зберігати шини: поради автомобілістам

UAportal підготував кілька корисних порад для автомобілістів. Дізнайтеся, як правильно зберігати шини, щоб забезпечити їх довговічність.

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Місце для зберігання

Одна з важливих порад – зберігати шини в прохолодному і не вологому середовищі, щоб запобігти появі цвілі або тріщин. Крім того, їх слід зберігати у вертикальному положенні або складати на стелажі, щоб запобігти деформації

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Регулярний огляд і очищення

Перевірте, чи немає проколів, порізів або випуклостей, які зможуть спричинити проблеми в майбутньому. Також важливо видалити з поверхні шини бруд, сміття або дорожню сіль, щоб запобігти появі проблем з ними.

Маркування шин

Хорошою практикою є маркування та запис дати і місця зберігання. Це допомагає визначити вік і стан окремих шин, а також забезпечити належну заміну у разі потреби.

Перевірка перед експлуатацією

Після довгого зберігання шин, обов'язково перевірте тиск і загальний стан, перед тим як встановлювати їх на автомобіль. Переконайтеся, що вони збалансовані та відрегульовані належним чином. Це гарантуватиме безпечну та плавну їзду.

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