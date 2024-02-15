Як правильно зберігати цукор: 5 корисних порад

Правильне зберігання цукру має важливе значення для збереження його якості та свіжості. UAportal підготував п'ять простих порад, які допоможуть зберегти його в найкращому стані якнайдовше.

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Правильний вибір тари

Герметичні контейнери необхідні для правильного зберігання цукру, щоб запобігти потраплянню вологи і злипанню. Скляні або пластикові контейнери з кришками, які щільно прилягають, є найкращим вибором для збереження цукру і запобігання зараженню шкідниками.

Місце зберігання

Цукор слід зберігати в прохолодному, сухому місці, подалі від прямих сонячних променів і джерел вологості. Ідеальним варіантом є комора або кухонна шафа. Дуже важливо уникати зберігання біля джерел тепла, таких як плита або духовка.

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Уникайте забруднення

Щоб цукор не вбирав небажані аромати, його слід зберігати подалі від продуктів з сильним запахом, таких як цибуля та часник.

Належна герметизація

Важливо, щоб контейнер з цукром був щільно закритий після кожного використання, щоб захистити його від вологи та шкідників.

Перевірка терміну придатності

Важливо завжди перевіряти термін придатності на упаковці і використовувати найстаріші запаси в першу чергу. Правильна заміна запасів цукру гарантує, що він завжди буде свіжим при використанні в кулінарії та випічці.

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