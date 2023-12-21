Як правильно зберігати продукти: Три ефективних лайфхаки

UAportal підготував корисні лайфхаки для продовження терміну придатності продуктів харчування за допомогою правильних методів зберігання. Вони допоможуть зменшити кількість зіпсованих продуктів в холодильнику.

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Використання вакуумного пакета для довготривалого зберігання продуктів

При використанні вакуумного апарату видаляється повітря і створюється герметичне ущільнення, що подовжує термін зберігання продуктів. Цей метод ефективний для сухих продуктів, таких як зерно, макарони та сухофрукти.

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Поради щодо правильного зберігання свіжих продуктів

Щоб продовжити термін зберігання свіжих продуктів, листяну зелень, таку як салат і шпинат, слід загорнути в паперові рушники перед тим, як покласти в поліетиленовий пакет. У моркви та селери рекомендується обрізати бадилля і зберігати його зануреним у ємність з водою в холодильнику.

Ефективна організація

Організація зон зберігання продуктів за принципом "першим прийшов – першим пішов" гарантує, що старі продукти будуть використані раніше, ніж нові. Використання прозорих контейнерів або етикеток полегшує ідентифікацію. Така практика запобігає простроченню продуктів харчування та їхньому марнуванню, гарантуючи, що вони будуть використані в межах рекомендованого терміну придатності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як алюмінієву фольгу можна використовувати під час розморожування морозильних камер.

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