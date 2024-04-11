Як правильно зберігати хліб у спекотну погоду: дієві лайфхаки

UAportal розповідає про найкращий спосіб зберігання хліба у спекотну погоду. Хоча традиційні дерев'яні ящики для хліба мають популярність, вони можуть бути не найкращим варіантом у літні місяці через підвищену температуру та рівень вологості.

Хліб має короткий термін зберігання, і він може зіпсуватися протягом декількох днів після випікання. Щоб продовжити його свіжість, загальновідомо, що його слід зберігати в прохолодному і темному місці. Однак, влітку досягти таких оптимальних умов зберігання може бути складно.

Експерти радять не зберігати хліб у спекотному та вологому середовищі, оскільки навіть хлібник може не забезпечити належного захисту. Тепле повітря ззовні може знизити ефективність контейнерів з темного дерева, спеціально призначених для зберігання хлібобулочних виробів. Холодильник – ще один варіант, який розглядають деякі люди, але це не обов'язково найкраще рішення.

В ідеалі свіжий хліб слід зберігати в прохолодному місці, щоб запобігти утворенню плісняви, і це стосується також упакованого нарізаного хліба. В умовах нормальної температури і вологості корисно зберігати хліб у закритих контейнерах.

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Німецький експерт з харчування Біргіт Брендель рекомендує використовувати для зберігання хліба керамічні або глиняні контейнери. Ці матеріали забезпечують належну циркуляцію повітря та вологообмін, ефективно запобігаючи утворенню плісняви та псуванню хліба. Проте низькі температури, особливо близько або нижче 0°C, можуть спричинити появу вологи на поверхні скоринки, що призводить до зміни ваги та смаку.

Важливо уникати паперових та поліетиленових пакетів. Ці матеріали перешкоджають циркуляції повітря. Поліетиленові пакети, зокрема, уповільнюють процес висихання, збільшуючи ризик накопичення вологи та утворення плісняви. Будь-яка затримана волога всередині хліба може створити середовище, сприятливе для розмноження мікроорганізмів.

Нагадаємо, що хліб можна замінити індійськими коржиками з цільнозернового борошна атта. Їхня унікальність в тому, що чапаті (так називають ці коржики) можна їсти самостійно або наповнювати різними начинками.

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