Як правильно зберігати часник: основні поради

Правильне зберігання часнику має вирішальне значення для його якості та смаку. UAportal з'ясував, що для продовження терміну його придатності потрібні особливі умови і методи.

Правильна ємність для зберігання

Часник слід зберігати в добре провітрюваній ємності, наприклад, сітчастому мішку або дротяному кошику, щоб забезпечити належний доступ повітря. Слід уникати поліетиленових пакетів або герметичних контейнерів, оскільки в них може накопичуватися волога, що призводить до утворення плісняви.

Ідеальна температура та вологість

Ідеальна температура зберігання часнику становить близько 15-18°C при помірному рівні вологості. Зберігання часнику в прохолодному, темному місці, подалі від прямих сонячних променів і джерел тепла допомагає запобігти проростанню і передчасному псуванню.

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Уникайте охолодження

Неочищений часник не можна зберігати в холодильнику, оскільки холодна температура і волога можуть призвести до його проростання і швидкого псування. Найкраще зберігати часник у коморі.

Правильне поводження

З часником слід поводитися обережно, щоб запобігти пошкодженням, які можуть прискорити псування. Фрукти, які містять етиленовий ефір, такі як яблука та банани, не слід зберігати поруч з часником, оскільки вони можуть спричинити його швидке псування.

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