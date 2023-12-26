Як правильно прасувати постіль: П'ять бабусиних порад

Прасування постільної білизни є важливим кроком у підтримці чистого та охайного вигляду вашої спальні. UAportal підготував п'ять порад, що допоможуть випрасувати простирадла.

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Як підготувати постільну білизну до прасування

Перед початком прасування постільної білизни важливо переконатися, що вона чиста і трохи волога. Її слід витрусити, щоб усунути всі складки, і розкласти на прасувальній дошці. Крім цього, важливо розгладити всі лінії та зморшки руками.

Техніка прасування

Використовуйте якісну праску і працюйте невеликими ділянками, щоб забезпечити ретельне прасування. Відрегулюйте температуру пристрою відповідно до тканини постільної білизни та використовуйте пульверизатор, щоб злегка розгладити складки, які не піддаються маніпуляціям. Зверніть особливу увагу на еластичні краї простирадла, щоб запобігти появі слідів та зберегти охайний вигляд.

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Щоб звести до мінімуму потребу в надмірному прасуванні, під час прання постільної білизни використовуйте кондиціонер або сушарку. Ці засоби допомагають зменшити зморшки та статичне зчеплення, роблячи процес менш трудомістким. Крім того, сушіть постільну білизну, розвісивши її, а не використовуючи сушарку.

Складайте та зберігайте

Після того, як постільна білизна ідеально випрасувана, її слід акуратно скласти і зберігати в сухому прохолодному місці. Не кладіть на неї важкі предмети, щоб запобігти утворенню зморшок.

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