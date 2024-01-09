Як правильно боротися зі стресом: 3 корисні лайфхаки

Емоційні наслідки конфліктів, дедлайнів та вимогливого керівництва можуть проявлятися у фізичних симптомах, таких як головний біль, втома та нервові зриви. UAportal розповів про швидкі та зручні лайфхаки, які ви можете використовувати для зняття стресу.

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Вправа на розслаблення обличчя

Стрес часто проявляється через емоції та напружені м'язи обличчя. Обережно розгладьте борозну на бровах і заплющте очі.

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Кілька разів проведіть язиком по зубах, а потім перейдіть до масажу скронь і легких поплескувань по вилицях. Прийміть зручну позу і поступово подумки розслабляйте кожен м'яз обличчя. Присвятіть цій вправі приблизно 5-7 хвилин.

Техніка удару

Легкі удари долонею по твердій поверхні можуть діяти як заспокійливий засіб. Пам'ятайте, що достатньо легких постукувань по столу або твердій поверхні, немає необхідності в сильних ударах.

Вирівняйте плечі

Постава може суттєво впливати на ваш емоційний стан. Замість того, щоб сутулитися і уникати зорового контакту, як дитина, що відчуває провину, свідомо випряміть спину, розправте плечі і впевнено підніміть підборіддя. Пряма і впевнена поза може допомогти зняти стрес і сприяти емоційному благополуччю.

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