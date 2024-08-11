Як підвищити несучість у курей: поради для фермерів

Забезпечення стабільної несучості має важливе значення для фермерства. UAportal підібрав рекомендації щодо догляду за птахами.

Харчування

Для підтримки несучості курей дуже важливо забезпечити їм правильне харчування. Необхідно надати птиці збалансований раціон, що включає високоякісний комбікорм.

Також важливе значення має доступ до великої кількості свіжої води і періодичні частування, такі як фрукти та овочі. Крім того, переконайтеся, що у них є доступ до кальцієвих добавок, оскільки нестача кальцію може призвести до зниження несучості.

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Здоров'я

Регулярно стежте за станом здоров'я ваших курей, щоб забезпечити своєчасне лікування захворювань. Поширеними факторами, що негативно впливають на несучість, є паразити, інфекції та інші хвороби.

Своєчасно звертаючись за ветеринарною допомогою в разі потреби, ви можете підтримати загальний стан тварин. Належний моніторинг допоможе виявити та запобігти появі проблем.

Час і терпіння

Важливо пам'ятати, що на несучість курей можуть впливати сезонні зміни та періоди линяння. У ці моменти кількість яєць може природним чином зменшуватися, тому дуже важливо набратися терпіння і дати куркам час, необхідний для відновлення.

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