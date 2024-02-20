Як підвищити продуктивність на роботі: 3 корисних лайфхаки

Багато людей мають проблеми з пам'яттю, тайм-менеджментом і стресом, що впливає на їхню загальну продуктивність і самопочуття. UAportal підготував кілька практичних лайфхаків для розв'язання цих проблем.

Відео дня

Поліпшення пам'яті

Щоб покращити запам'ятовування, спробуйте розбивати великі обсяги інформації на менші, зручні для сприйняття частини. Наприклад, намагаючись запам'ятати довгий список пунктів, згрупуйте їх за категоріями або темами. Ще одна корисна порада – залучати різні органи чуття під час навчання, наприклад, використовувати візуальні посібники, читати вголос або користуватися мнемонічними пристроями.

Читайте також: Три лайфхаки, які допоможуть покращити відносини: "5 мов кохання" та техніки спілкування

Тайм-менеджмент

Один з ефективних лайфхаків для більш ефективного управління часом - це визначення пріоритетів щоденних завдань за ступенем терміновості та важливості. Розподіляючи завдання на "термінові/нетермінові" та "важливі/неважливі", люди можуть краще планувати свій час та енергію.

Управління стресом

Коли справа доходить до управління стресом, вправи на глибоке дихання або техніки прогресивної м'язової релаксації можуть допомогти полегшити відчуття напруги та тривоги. Ще один ефективний лайфхак – це ведення щоденника подяки, куди люди можуть регулярно записувати те, за що вони вдячні. Регулярна фізична активність, така як йога, біг або танці, може сприяти вивільненню ендорфінів і слугувати здоровим виходом для стресу.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко та швидко розкрити свій потенціал.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!