Як побудувати дружбу з котом: Три методи

UAportal підготував три лайфхаки, як побудувати дружбу з котом. Дізнайтеся про практичні способи, які допоможуть налагодити відносини з цим пухнастим улюбленцем.

Відео дня

Терпіння і повага

Терпіння і повага дуже важливі при побудові дружби, тому краще уникайте примусової взаємодії і дозвольте коту наблизитися до вас у своєму власному темпі. Приділіть час спостереженню за мовою тіла кота і поважайте його кордони. Обережно пропонуючи ласощі або беручи участь у іграх, можна з часом побудувати довірливі стосунки.

Читайте також: Вчені відповіли чому коти роблять "масаж" лапками господарям

Створення безпечного простору

Намагаючись подружитися з котом, дуже важливо створити безпечне середовище, де він почуватиметься комфортно. Для цього потрібно облаштувати в будинку спокійний куточок, обладнаний затишним ліжком, іграшками та точилкою для кігтів. Розміщення цього куточка в тихому місці, подалі від гучних звуків і пересування людей, допоможе йому відчувати себе в безпеці.

Зближення через ігри

Відмінним способом налагодити зв'язок з котом є участь в різних активностях. Використовуйте іграшки, наприклад лазерні указки, щоб заохотити його до ігор. Це допоможе створити позитивну асоціацію з власником і може зміцнити стосунки.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет, пов'язаних з їхньою поведінкою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!