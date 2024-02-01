Як випрати пляму від кави з білої тканини: Три натуральні засоби

Коли справа доходить до видалення стійких плям від кави з білих тканин, є кілька ефективних методів, які варто розглянути. UAportal зібрав корисні поради, які можуть значно полегшити процес прання.

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Використання оцту і води

Один з найефективніших способів вивести плями від кави з білої тканини – це використання суміші оцту і води. Почніть з того, що промокніть пляму чистою тканиною, щоб увібрати якомога більше кави. Потім змішайте рівні частини білого оцту та води та нанесіть на забруднену ділянку. Залиште на кілька хвилин, а потім промокніть ще однією чистою ганчіркою.

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Застосування харчової соди

Ще один спосіб вивести плями від кави з білої тканини – за допомогою харчової соди. Спочатку пляму можна промокнути чистою ганчіркою, щоб видалити надлишки кави. Потім її слід змочити водою і посипати щедрою кількістю харчової соди. Її слід обережно втерти в тканину і залишити на кілька хвилин. Після цього ділянку можна промити водою і повторити процес, якщо потрібно.

Використання перекису водню

Для більш стійких плям від кави корисним рішенням може стати перекис водню. Протріть пляму чистою ганчіркою, щоб видалити якомога більше кави. Потім одну частину перекису водню змішайте з двома частинами води та нанесіть на уражену ділянку. Залиште на кілька хвилин, після чого тканину можна випрати у звичайному режимі.

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