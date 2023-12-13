Як зрозуміти, що в будинку відбулися негативні події: На що звернути увагу

Зміна місця проживання може бути стресовою подією, оскільки люди зосереджуються на таких факторах, як умови проживання та комфорт. Однак, згідно з езотеричними віруваннями, важливо не випускати з уваги енергетичне поле обраного житла. UAportal пропонує кілька ознак, які можуть свідчити про те, що у квартирі сталося щось недобре.

Відео дня

Несправності та поломки

Присутність злих духів може проявлятися через часті поломки навіть нещодавно придбаних речей і постійне перегорання лампочок.

Коливання температури

Коли в добре опалювальному будинку спостерігаються незрозумілі перепади температури, варто зберігати пильність. Звертайте увагу на певні постійні холодні місця, оскільки вони можуть свідчити про негативні події, що відбувалися в минулому.

Стійкі неприємні запахи

Навіть після ретельного прибирання, наявність неприємних запахів, яких неможливо позбутися, вказує на несприятливе енергетичне поле.

Читайте також:Зловісні прикмети, які пророкують біду: що не варто робити

Незвичайне зникнення предметів

Якщо особисті речі незрозумілим чином починають зникати, це може свідчити про зовнішнє втручання.

Самопочуття тварини

Спостереження за змінами в поведінці тварини, такими як млявість, втрата апетиту і незрозумілі перепади настрою, можуть вказувати на проблеми, пов'язані з енергетичним полем будинку. Крім того, якщо раніше ласкавий домашній улюбленець проявляє раптову агресію до порожнього простору, слід звернути додаткову увагу на енергетику житла.

Нагадаємо, ми вже писали про те, чому не можна самостійно стригтись.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!