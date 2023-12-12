Як зрозуміти, чи найближчим часом будуть заморозки: Народні прикмети

UAportal розповів про три народні прикмети, які допоможуть краще орієнтуватися в погодних умовах. Дізнайтеся, як спостереження за котами та птахами на вулиці та чайником вдома можуть свідчити про наступаючі заморозки.

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Спостереження за котами

Спостереження за поведінкою котів може дати підказки про наближення холодів. Активна кішка ввечері може вказувати на різке похолодання. Зверніть увагу, якщо помітите, що кіт дряпає лапами стіну, оскільки це вважається однією з можливих ознак потенційних заморозків.

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Зграя птахів

Ще одна народна прикмета, на яку варто звернути увагу, пов'язана з вивченням особливостей польоту птахів. Якщо спостерігаєте зграю птахів, що летить незвично низько, це може бути ознакою наближення раптового похолодання тієї ж ночі.

Чайник сильно гуде

Вірите чи ні, але звичайні чайники можуть дати інформацію про прогноз погоди. Якщо на горизонті сильні морози, можна помітити, що чайник гуде сильніше, ніж зазвичай, що слугує своєрідною ознакою наближення холодів.

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