Як помити волосся без шампуню: незвичайні лайфхаки

UAportal підготував незвичайні способи миття голови. Ви зможете скористатися народними засобами, якщо у вас немає під рукою шампуню.

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Кондиціонер з яблучним оцтом

Змішайте рівні частини яблучного оцту і води, нанесіть суміш на волосся і масажними рухами втирайте її в шкіру голови. Залишивши на кілька хвилин, змийте її, щоб отримати чисте і блискуче волосся.

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Альтернатива сухому шампуню – дитяча присипка

Ще одна нетрадиційна порада, як помити волосся, коли немає шампуню, – використовувати дитячу присипку. Нанесіть невелику кількість дитячої присипки на корені і м'яко втирайте її в шкіру голови. Присипка ефективно поглине надлишок жиру.

Ополіскувач для волосся, зроблений своїми руками, – чайний настій

Якщо ви шукаєте натуральний і освіжаючий спосіб помити волосся, спробуйте приготувати чайний настій. Приготуйте міцну чашку трав'яного чаю, наприклад, ромашки або м'яти, і дайте йому охолонути.

Процідіть остиглий чай і використовуйте його як ополіскувач після миття голови. Масажними рухами втирайте його у волосся, залиште на кілька хвилин, а потім змийте, щоб волосся стало живим і приємно пахло.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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