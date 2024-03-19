Як користуватися віником, щоб уникнути негараздів: народні прикмети та забобони

Досягнення чистоти та порядку в оселі – це не лише питання зовнішнього вигляду, це також може вплинути на загальний добробут і процвітання сім'ї. Згідно з народними повір'ями та прикметами, правильна техніка прибирання може сприяти притоку позитивної енергії. UAportal розповів про поширені помилки при використанні віника. Про них варто знати для того, щоб ненароком не вимести щастя з дому.

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Однією з поширених помилок деяких господинь є те, що вони підмітають у напрямку до вхідних дверей. Ця дія вважається несприятливою.

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Натомість рекомендується підмітати так, щоб пил і пісок відлітали від дверей. Таким чином можна не тільки запобігти накопиченню дрібного сміття в будинку, але й утримати удачу та уникнути можливих грошових труднощів або конфліктів у родині.

Окрім напрямку підмітання, ще одне повір'я стосується того, як розташовувати віник після прибирання. Згідно з заборонами, його краще тримати ручкою вниз, а щетиною вгору. Таке розташування наділяє пучок гілок захисними властивостями, діючи як оберіг від негативних енергій.

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