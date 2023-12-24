Як отримати роботу мрії: Лайфхаки для вдалої співбесіди

Успіх на співбесіді залежить не лише від вашої кваліфікації чи диплому. Йдеться також про те, як представити себе в найкращому світлі. UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть успішно пройти співбесіду та отримати бажане місце роботи.

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Належний зовнішній вигляд

Приходячи на співбесіду, кандидати повинні обирати одяг, який добре сидить на фігурі. Цей крок допомагає створити позитивне перше враження і свідчить про серйозний підхід до цього. Важливо також приділити увагу догляду за собою, щоб виглядати охайно.

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Вивчення компанії

Перед співбесідою дуже важливо провести ретельне дослідження компанії та конкретної посади. Обізнаність про цінності та останні події в організації свідчить про справжню зацікавленість і ретельну підготовку. Таке розуміння також дозволяє давати конкретні відповіді та ставити правильні запитання під час співбесіди.

Практика активного слухання

Під час співбесіди кандидати повинні практикувати активне слухання,підтримуючи зоровий контакт. Це демонструє уважність і зацікавленість. Активне слухання корисне для надання виважених відповідей та підтримання діалогу.

Нагадаємо, ми вже писали, як не провалити співбесіду.

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