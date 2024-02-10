Як отримати максимум користі від лимонів: Практичні поради

Завдяки своїй природній кислотності лимони є ефективною та екологічною альтернативою агресивним хімічним засобам. UAportal розповідав про різноманітні способи застосування лимона, які можуть стати в пригоді в домашніх справах.

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Видалення плям з пластикових контейнерів

Стійкі плями і неприємні запахи від пластикових харчових контейнерів можна видалити, натерши уражені місця половинкою лимона. Дайте ємностям постояти кілька годин, а потім вимийте їх у звичайному режимі. Природна кислотність лимона сприяє розщепленню плям і усуненню стійких запахів.

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Збереження свіжості фруктів і овочів

Збризнувши лимонним соком нарізані фрукти та овочі, ви можете запобігти їхньому потемнінню, оскільки лимонна кислота уповільнює процес окислення, тим самим продовжуючи їхню свіжість. Якщо додати лимонний сік у воду при варінні картоплі, вона не потемніє, що свідчить про універсальність лимонів у збереженні продуктів, які швидко псуються.

Засіб для видалення іржі та нальоту

Лимон можна використовувати як природний засіб для видалення іржі та нальоту з металевих поверхонь. Посипте лимон сіллю і потріть ним металеві предмети, наприклад, крани або ножі, щоб ефективно видалити іржу та наліт. Лимонна кислота разом з абразивністю солі допомагає зняти наліт і відновити блиск металевих поверхонь.

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