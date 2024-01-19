Як погладити м'ятий одяг без праски: 4 дієві способи

Коли потрібно попрасувати зім'ятий одяг, а праски немає, знання альтернативних методів видалення складок може врятувати ситуацію. UAportal розповів про поради, які можуть бути корисними для різних типів тканин і ситуацій.

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Використання випрямляча для волосся

Якщо у вас зім'ятий одяг, а праски під рукою немає, на допомогу може прийти випрямляч для волосся. Спочатку слід переконатися, що тканина одягу витримує високу температуру. Потім зім'яту ділянку слід покласти на чисту поверхню і невеликими ділянками провести випрямлячем по ній, намагаючись не натискати занадто сильно.

Розвішування одягу у ванній кімнаті

Ще один спосіб попрасувати одяг – розвісити його у ванній кімнаті під час прийняття душу. Пара, що утворюється від гарячої води, допоможе розслабити волокна тканини, що полегшить розгладження складок. Важливо переконатися, що одяг висить так, щоб він міг вбирати пару з душу, і залишити його там щонайменше на 15-20 хвилин для досягнення найкращого результату.

Використання сушарки

Якщо у вашому розпорядженні є сушарка, її можна використати для швидкого усунення складок на одязі. Просто намочіть зім'ятий одяг, покладіть його в сушарку і додайте пару кубиків льоду. Сушарка повинна працювати на високій температурі близько 10-15 хвилин. Поєднання тепла і пари, створеної кубиками льоду, допоможе розгладити складки, а одяг набуде охайного та акуратного вигляду.

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Використання рушника

Для швидкого прасування слід намочити рушник і покласти його на зім'яту ділянку одягу. Потім, використовуючи долоні, слід сильно притиснути, щоб розгладити складки. Волога з рушника і тиск будуть зможуть видалити складки й залишити одяг виглядати охайним.

Нагадаємо, іноді при необережному прасуванні на одязі залишаються сліди від праски. Тому ми розповіли, як швидко позбутися від таких слідів на одязі.

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