Як підтримувати пральну машину в чистоті та без неприємних запахів: ефективні поради

Хочете, щоб ваша пральна машина завжди була чистою і блищала, як нова? UAportal дізнався кілька простих і ефективних порад, як зберегти її в ідеальному стані.

Очищення гумового ущільнювача

Розчин теплої води і миючого засобу, а також м'яка губка або щітка можуть ефективно видалити накопичення бруду в пральній машині.

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Ретельне просушування ущільнювача після очищення має важливе значення для запобігання утворенню цвілі або грибка, які можуть вплинути на роботу машини та призвести до появи неприємних запахів.

Обслуговування та фільтри

Очищення та огляд фільтра, а також перевірка його на відсутність сміття та ворсу є важливими етапами догляду за машиною. Крім того, важливим є запуск циклу з гарячою водою і оцтом для очищення всередині і розчинення накипу. Це гарантує, що ви завжди будете отримувати чисту та свіжу білизну.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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