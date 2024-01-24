Як підтримувати чистоту в домі за допомогою зубної пасти: 3 цікаві лайфхаки

Зубна паста з її унікальним складом, призначеним для боротьби з брудом і мікробами в ротовій порожнині, має можливості, що виходять за рамки гігієни зубів. UAportal розповів, що навіть найдоступніша зубна паста може допомогти, коли йдеться про підтримання чистоти та свіжості в оселі.

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Дірки від цвяхів

Вас коли-небудь засмучували непривабливі дірки, залишені цвяхами? Не бійтеся, адже на допомогу приходить зубна паста. Просто заповніть нею дірку, дайте їй повністю висохнути та пофарбуйте місце в колір стіни.

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Шви між плиткою

Будь-яка досвідчена господиня розуміє, наскільки складно відчистити брудну затірку для плитки, особливо у ванних кімнатах і на кухнях. Зубна паста – допоможе вам легко впоратися з цим завданням.

Нанесіть велику кількість на лінії затірки і залиште приблизно на 10 хвилин. Потім чистою вологою губкою видаліть зубну пасту.

Дзеркало

Почніть з миття та сушіння дзеркала, як зазвичай. Потім нанесіть невелику кількість зубної пасти на поверхню, рівномірно покривши її, і терпляче зачекайте, поки вона висохне. Після висихання акуратно відполіруйте дзеркало за допомогою паперового рушника.

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