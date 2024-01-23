Як харчову соду використати в побуті: 5 ефективних порад

Багато господинь часто не звертають уваги на широкий спектр застосування звичайної харчової соди – продукту, який є майже на кожній кухні. Хоча вона зазвичай асоціюється з випічкою, її застосування виходить далеко за межі кулінарії. UAportal розповів про менш відомі способи використання соди, які можуть стати в нагоді в домашньому господарстві.

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Захистіть свої садові рослини

Садівники здавна покладаються на харчову соду як на метод боротьби зі шкідниками. Створення простого розчину шляхом розчинення 3 столових ложок харчової соди та 1 столової ложки рідкого мила в 10 літрах води допомагає ефективно боротися зі шкідниками.

Розм'якшення м'яса для шашлику

Ніжність м'яса можна досягти не тільки за допомогою маринадів, а й за допомогою харчової соди. Натріть його содою і поставте в холодильник на кілька годин, щоб пом'якшити текстуру.

Запобігайте пригоранню

При приготуванні зернових страв іноді можуть утворюватися пригорілі або липкі каструлі. Однак цьому можна легко запобігти, додавши лише 1 чайну ложку харчової соди до киплячої крупи, що забезпечить більш плавний процес приготування без ймовірності пригоранням.

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Легке очищення посуду

Коли ви стикаєтеся зі стійкими плямами на посуді, харчова сода діє як чудовий абразивний засіб. Вона допомагає видалити стійкі, застряглі або пригорілі частинки їжі, що робить її зручною альтернативою, коли немає під рукою щітки.

Заспокоює та освіжає ноги

Для тих, хто шукає засоби для догляду за ногами, тепла содова ванна з ефірними оліями, наприклад, сосновою, надає заспокійливий та освіжаючий ефект. Цей природний засіб пом'якшує шкіру, зменшує пітливість і усуває неприємні запахи.

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