Як пересадити кімнатні рослини, аби не зашкодити їм

Пересадка квітів у горщиках – важливий етап у підтримці здорового домашнього саду. Однак важливо діяти з обережністю, щоб не завдати рослинам шкоди. У цій статті UAportal надає поради, як ефективно пересадити домашні квіти, забезпечивши їм кращий ріст.

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Уникайте поширених помилок

Важливо уникати пересадки взимку та восени, оскільки ці сезони зазвичай відповідають періодам сплячки або рясного цвітіння рослин. Коли квітка перебуває у стані спокою або зосереджена виключно на рості, порушення її звичного режиму пересадкою може створити зайві проблеми і вплинути на загальний стан рослини.

Крім того, дуже важливо утримуватися від пересадки хворих рослин або тих, що уражені комахами-шкідниками. Переміщення їх у нові горщики може призвести до їхньої загибелі. Тому бажано вилікувати рослину, перш ніж пересаджати.

Час і спосіб

Визначення ідеального часу для пересадки залежить від конкретного типу рослини. Молоді рослини можуть потребувати щорічної пересадки, щоб забезпечити їм достатній простір для росту. Більш зрілі рослини зазвичай пересаджують кожні два роки.

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Варто звернути увагу на швидке висихання ґрунту, утворення грудок, коріння займає весь простір горщика, рослина піднімається над рівнем ґрунту або коріння стирчить через дренажні отвори. Якщо ви помітили ці ознаки – час для пересадки.

Процес пересадки

Пересадка кімнатних квітів відбувається за простою процедурою. Спочатку акуратно витягніть рослину зі старого горщика, намагаючись не пошкодити коріння. Якщо є пліснява або наявність шкідників, акуратно обтрусіть ґрунт. Потім гострим ножем акуратно обріжте гнилі або пошкоджені частини коренів і присипте їх подрібненим деревним вугіллям, щоб сприяти загоєнню.

Згодом помістіть рослину в новий горщик, надійно притримуючи її, і засипте свіжим ґрунтом. Після пересадки бажано почекати 2-3 дні, перш ніж поливати рослину. Злегка обприскайте листя, якщо воно поникло.

Нагадаємо, деякі види рослин можуть бути небезпечними для людей та тварин у будинку.

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