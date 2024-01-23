Як оживити зів'ялу орхідею: 5 ефективних порад

Орхідеї, відомі своєю витривалістю, проте іноді можуть зав'янути, якщо за ними не доглядати належним чином. Однак навіть у таких випадках існують способи оживити ці квіти. UAportal розповів, що якщо своєчасно виявити ознаки уповільнення росту, то можна застосувати наступні п'ять ефективних методів, щоб врятувати орхідею.

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Оцініть коріння

Обережно дістаньте орхідею з горщика і огляньте її коріння. Якщо ви помітили зелене або біле коріння, це свідчить про можливість відродження рослини.

Створіть оптимальне вологе середовище

Помістіть орхідею в контейнер з мохом, щоб запобігти росту грибка і створити сприятливі умови вологості. Почніть з додавання чистої води в контейнер, заповнивши його на 5 см, і видаліть всі засохлі корені. Покладіть орхідею поверх моху, щоб коріння стикалося, і поставте контейнер біля вікна.

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Відокремлюйте та доглядайте за новими пагонами

Як тільки ваша орхідея почне пускати пагони, листя і коріння, прийшов час відокремити нові частини від старих. Перемістіть їх у невелику посудину з водою і живим мохом, що забезпечить ідеальне середовище для подальшого росту.

Пересадка

Коли нові пагони продовжують активну фазу росту, виникає необхідність пересадити орхідею в новий горщик. Переконайтеся, що рослина має добре розвинені, міцні зелені або білі корені і кілька яскравих зелених листків.

Правильне розміщення і температура

Знайдіть для відновленої орхідеї місце на східній або, якщо необхідно, на західній стороні, що підтримує оптимальний ріст. Підтримуйте температуру приблизно 24 градуси за Цельсієм вдень і не нижче 18 градусів за Цельсієм вночі.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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