Як відучити кота дряпати меблі: 4 ефективні методи

Власники домашніх тварин часто стикаються з проблемою, коли коти дряпають меблі. UAportal розповів про ефективні способи розв'язання цієї поширеної проблеми.

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Встановіть кігтеточку

Один з ефективних способів зупинити кішку від дряпання меблів – забезпечити її великою кількістю кігтеточок. Переконайтеся, що вони достатньо міцні та високі, щоб кіт міг повністю витягнутися під час дряпання. Розмістіть кігтеточки біля меблів, які улюбленець схильний дряпати, і заохочуйте його використовувати їх за допомогою іграшок та ласощів.

Використовуйте відлякувальні спреї або стрічки

Ще один корисний підхід – використання відлякувальних спреїв або двосторонніх липких стрічок на меблях. Коти зазвичай не люблять запах цитрусових, тому спреї з цим ароматом можуть утримати їх від дряпання. Двосторонній скотч на меблях також може запобігти їх дряпання, оскільки тваринам не подобається відчуття липкості на лапах.

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Регулярно підстригайте кігті вашого улюбленця

Важливо підтримувати здоров'я кігтів вашого кота, регулярно підстригаючи їх. Обов'язково використовуйте спеціальні інструменти й будьте обережні, щоб не нашкодити тварині. Якщо ви не знаєте, як це робити, зверніться до ветеринара або професійного грумера, щоб він продемонстрував правильну техніку.

Забезпечте фізичну та розумову стимуляцію

Коти часто дряпаються від нудьги або через брак фізичної та розумової стимуляції. Займіть їх іграшками, інтерактивними іграми та конструкціями для лазіння, щоб зменшити ймовірність того, що вони дряпатимуть меблі.

Коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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