Як відіпрати жахливі жирні плями з одягу: 3 дієвих способи

Побачити жирну пляму на улюбленій кофтинці боїться кожен, адже її достатньо складно вивести. UAportal розповідає про дієві способи, які з легкістю допоможуть позбутися будь-якого бруду на тканині.

Розчин оцту

Вивести жирну пляму з одягу можна за допомогою оцтового розчину. Змішайте 1 частину оцту з 2 частинами води і нанесіть безпосередньо на забруднене місце. Залиште на 15-30 хвилин і виперіть як зазвичай.

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Харчова сода

Ще один ефективний спосіб видалення жирних плям – використання харчової соди. Великою кількістю соди слід посипати забруднене місце і обережно втирати. Залиште щонайменше на 30 хвилин або на ніч для кращого результату, потім виперіть як зазвичай.

Миючий засіб для посуду

Невелику кількість засобу для миття посуду слід нанести безпосередньо на забруднену ділянку і обережно втерти в тканину. Залиште на 5-10 хвилин, а потім виперіть у звичайному режимі.

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