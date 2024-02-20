Як відіпрати пляму від соєвого соусу з одягу: Корисні поради

Виведення плям від соєвого соусу з одягу може бути складним завданням, але за допомогою правильних методів його можна ефективно виконати. Від використання натуральних інгредієнтів, які можна знайти на кухні, до застосування комерційних засобів – UAportal розповів, як це зробити.

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Попередня обробка рідким пральним порошком

Одним з ефективних методів видалення соєвого соусу з одягу є попередня обробка забрудненої ділянки рідким пральним порошком. Промокніть забруднену ділянку чистою тканиною, щоб видалити надлишки соєвого соусу. Після нанесення мийного засобу залиште його на забрудненій ділянці щонайменше на 5-10 хвилин, а потім виперіть виріб у звичайному режимі.

Розчин білого оцту

Ще одна корисна порада для видалення плям від соєвого соусу з одягу – створення розчину білого оцту. Суміш однієї частини білого оцту з двома частинами води можна нанести на забруднену ділянку чистою тканиною. Розчин залишають на кілька хвилин, після чого одяг можна випрати у звичайному режимі.

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Паста з харчової соди

Для боротьби зі стійкими плямами від соєвого соусу ефективним є створення пасти з харчової соди. Пасту можна приготувати, змішавши три частини харчової соди з однією частиною води, і нанести безпосередньо на забруднену ділянку. Потім її обережно втирають у тканину і залишають на 15-20 хвилин, після чого змивають.

Суміш лимонного соку і солі

Натуральний і ефективний засіб для виведення плям – суміш лимонного соку і солі. На пляму від соєвого соусу насипають велику кількість солі, а потім вичавлюють на сіль лимонний сік. Суміш залишають на кілька годин, після чого прополіскують річ холодною водою, а потім перуть у звичайному режимі.

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