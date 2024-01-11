Як відіпрати плями від вина з одягу: Три поради від досвідчених господинь

Коли справа доходить до виведення плям від вина на одязі, знання правильних методів може врятувати улюблену річ. UAportal виявив кілька ефективних способів, які допоможуть розв'язати цю проблему.

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Використання солі та соди

Винні плями на одязі можуть бути складними для виведення, але одним з ефективних методів є використання суміші солі й соди. Пошкоджену ділянку слід промокнути чистою ганчіркою, щоб ввібрати надлишки вина. Після цього пляму слід засипати великою кількістю солі й залишити на кілька хвилин.

Після того, як сіль вбере вино, на пляму слід насипати соду і продовжити промокання. Цей процес слід повторювати до тих пір, поки пляма не зникне, а потім випрати виріб у звичайному режимі.

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Перекис водню і засіб для миття посуду

Ще один корисний метод виведення плям від вина з одягу – створення розчину з рівних частин перекису водню і засобу для миття посуду. Розчин слід нанести на забруднену ділянку й акуратно втерти в тканину, залишивши на кілька хвилин.

Потім одяг слід прополоскати холодною водою і випрати, як зазвичай. Цей метод особливо ефективний для стійких плям.

Білий оцет і харчова сода

Суміш білого оцту і харчової соди також можна використовувати для боротьби з плямами від вина на одязі. Спочатку промокніть пляму, щоб видалити надлишки вина, а потім просочіть її білим оцтом.

Насипте соду на оцет і дайте йому зашипіти й спінитися. Через кілька хвилин прополощіть виріб холодною водою і виперіть, як зазвичай. Цей метод допомагає вивести пляму і нейтралізувати будь-які стійкі запахи.

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