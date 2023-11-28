Як відіпрати кухонні рушники від застарілих плям: ефективні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки про те, як відіпрати кухонні рушники. Для цього ви зможете скористатися народними способами.

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Швидке замочування в оцті

Одна з ефективних порад для прання кухонних рушників зі застарілими плямами – це швидке замочування в оцті. Наповніть тазик або раковину теплою водою і додайте 1 склянку білого оцту.

Перемішайте розчин, щоб він рівномірно розподілився. Занурте рушники в суміш і залиште їх приблизно на 30 хвилин.

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Харчова сіль

Ще один лайфхак для прання кухонних рушників – використання харчової соди. Посипте соду безпосередньо на забруднену ділянку рушника.

Легкими рухами втирайте соду в тканину, щоб вона проникла в кожне волокно. Залиште соду приблизно на 15 хвилин, щоб вона розщеплювала плями та поглинала стійкі запахи.

Лимонний освіжувач

Для натурального та освіжаючого способу прання кухонних рушників скористайтеся лимонним соком. Вичавіть сік лимона в миску або таз, наповнений теплою водою. Занурте рушники в лимонно-водний розчин приблизно на 1 годину.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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