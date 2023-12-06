Як відлякати ворон від своєї ділянки: прості поради

Ворони часто можуть стати проблемою для власників ділянок. UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть утримати цих птахів подалі.

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Блискучі предмети

Одним з лайфхаків для відлякування ворон є використання блискучих предметів і шумових пристроїв. Птахи легко лякаються гучних звуків і яскравих речей, тому можна розвісити компакт-диски або дзвіночки навколо своєї ділянки.

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Використання опудал

Ще одна практична порада – встановлення опудал. Розмістіть по всій ділянці, переконавшись, що їх видно з різних кутів. Присутність опудал може обдурити ворон, змусивши їх думати, що на ділянці присутня людина, і таким чином тримати їх подалі від ділянки.

Муляжі хижаків

Ворони інстинктивно бояться хижаків, таких як сови та яструби. Тому можна розташувати муляжі цих хижих птахів на видному місці, що змусить їх двічі подумати, перш ніж наближатися до цієї території.

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