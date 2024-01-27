Як відмити дзеркало від стійких плям: 3 корисні лайфхаки

Дзеркало може стати проблемою, коли йдеться про досягнення ідеально бездоганної поверхні. В'їдливі плями, непривабливі чорні крапки та каламутні смуги можуть зіпсувати його вигляд. UAportal розповів, що існують практичні і водночас прості способи усунення забруднень без шкоди для поверхні.

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Парфуми

Відкрийте для себе геніальний лайфхак з використанням парфумів або одеколону для швидкої боротьби з плямами на дзеркальних поверхнях. Візьміть ватний диск і щедро нанесіть парфуми. Ретельно протріть забруднену поверхню дзеркала.

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Оцет

Оцтовий розчин – надійний засіб для боротьби зі стійкими плямами на дзеркалі. Змішайте оцет і воду в рівних пропорціях (1:1) і круговими рухами протріть поверхню.

Колготки

Перш ніж попрощатися зі зношеними або дірявими колготками, подумайте про їхній потенціал для відновлення дзеркальної поверхні. Почніть з очищення дзеркала мильним розчином, ретельно протерши кожну пляму. Старими колготками старанно відполіруйте поверхню до блиску.

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