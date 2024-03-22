Як відмити змішувач та плитку у ванній до блиску: 3 корисні лайфхаки

Відкрийте для себе прості та ефективні методи досягнення чистоти у ванній кімнаті без зайвого клопоту. UAportal підготував 3 лайфхаки, які є дієвими і не вимагають великих витрат.

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Оцет

Розчин оцту і води в рівних частинах слід змішати в пульверизаторі, розпилити його на змішувач і кахель, після чого необхідно залишити його на кілька хвилин. Після цього його можна протерти ганчіркою з мікрофібри. Поверхні слід промити водою та остаточно витерти чистою ганчіркою, щоб на них не залишилося розводів.

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Сода

З харчової соди та води варто створити пасту, яка знадобиться для чищення змішувача та плитки, щоб усунути бруд і стійкі плями. М'яка абразивність ефективно діє, не завдаючи жодної шкоди поверхням. Після ретельного промивання водою потрібно відполірувати за допомогою м'якої тканини до глянцевого блиску.

Лимонний сік

Розріжте лимон навпіл, занурте у сіль і використайте для чищення змішувача та плитки. Кислота, що міститься в лимоні, ефективно видаляє плями від жорсткої води та мінеральні відкладення, а сіль додає до цього ще й скрабуючі властивості. Після цього поверхню ополощіть водою, а потім витріть серветкою з мікрофібри.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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