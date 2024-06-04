Як відмити пляму від вина: три корисних лайфхаки

Плями від вина можуть завдати чимало клопоту, але за допомогою правильних методів їх можна ефективно вивести. UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть досягти відмінних результатів.

Розчин білого винного оцту

Якщо пляма від вина свіжа, її слід швидко промокнути чистою тканиною, щоб увібрати якомога більше рідини. Потім можна приготувати розчин з рівних частин білого винного оцту і води і нанести його на пляму, залишивши на кілька хвилин перед тим, як змити холодною водою.

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Метод з використанням соди

Насипте соду безпосередньо на пляму і залиште на кілька хвилин. Потім її слід обережно промокнути тканиною, рухаючись ззовні всередину, щоб вивести винні пігменти з тканини.

Лак для волосся

Промокніть забруднену ділянку ганчіркою, а потім нанесіть велику кількість лаку для волосся прямо на пляму. Чистою ганчіркою промокніть пляму, щоб вивести винні пігменти, а потім прополощіть її холодною водою.

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