Як відмити посуд від застарілого жиру: 3 цікаві лайфхаки

Застарілий жир на кухонному посуді давно став проблемою для господинь. UAportal розповів, що звичайні засоби для чищення часто не справляються з видаленням стійких плям і нальоту. Проте можна використати прості, але ефективні засоби, які можна знайти на будь-якій кухні.

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Харчова сода та перекис водню

Змішайте 0,5 склянки харчової соди, 1 чайну ложку рідини для миття посуду та 2 столові ложки перекису водню, доки розчин не утворить консистенцію, схожу на збиті вершки. Рясно нанесіть суміш на уражені поверхні та залиште приблизно на 10 хвилин.

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Гірчичний порошок

Гірчичний порошок є чудовим засобом у боротьбі з жиром і кіптявою. Перед нанесенням злегка нагрійте посуд, щоб розм'якшити та розпушити бруд. Потім рясно нанесіть гірчичний порошок на уражені ділянки.

Оцет та лимонний сік

Для тих, хто шукає більш м'яке рішення для боротьби з жиром, оцет і лимонний сік є потужним засобом. Змішайте в мисці рівні частини оцту і лимонного соку.

Покладіть жирний посуд у суміш і залиште його приблизно на 20 хвилин. Кислотність цих натуральних інгредієнтів розщеплює жир, що дозволяє легко витерти його губкою.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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