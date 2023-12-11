Як відмити натяжну стелю на кухні: Лайфхаки для господарок

Натяжні стелі є вигідним варіантом під час ремонту, проте догляд за ними може бути непростим, особливо за глянцевими. Боротьба з різноманітними плямами та забрудненнями може бути складною, оскільки кожен тип вимагає особливого підходу до очищення.

Відео дня

Видалення бризок шампанського, пилу та кіптяви, що утворюються на кухні, є дуже важливим для збереження стелі в ідеальному стані. UAportal ділиться лайфхаками, які допоможуть доглядати за натяжною стелею на кухні.

1. Вода і спирт

Поєднання столової ложки спирту з літром води створює розчин для чищення без розводів, що ідеально підходить для глянцевих стель. Горілку можна використовувати як альтернативу, хоча і в менших кількостях. Однак дуже важливо утриматися від використання цього засобу на тканинних і атласних матеріалах.

Читайте також: Блогерка розповіла про 6 лайфхаків з прибирання, які не працюють, а роблять лише гірше

2. Аміачна вода

Ефективно бореться з жирними плямами на глянцевих поверхнях аміачна вода - це ефективний засіб для чищення. Просто занурте ватний диск у розчин і протріть уражену ділянку. Потім видаліть залишки засобу серветкою з мікрофібри.

3. Засіб для миття скла

Ефективним засобом для боротьби з плямами та розводами є засіб для миття скла, який є легкодоступним. Наносити засіб слід на ганчірку, а не безпосередньо на поверхню. Потім обробіть уражені ділянки та протріть їх м'якою сухою ганчіркою.

Нагадаємо, ми підготували практичні поради та підказки, які допоможуть підтримувати чистоту та організованість житлового простору.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !