Як відмити мікрохвильову піч від жиру: Ефективні лайфхаки

Коли справа доходить до очищення мікрохвильової печі, певні методи можуть виявитися високоефективними для видалення стійких плям і нагару. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть відмити мікрохвильовку від стійкого бруду.

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Легке очищення парою з оцтом

Щоб легко очистити мікрохвильову піч, наповніть посуд, рівними частинами води та оцту. Поставте його в мікрохвильову піч і нагрівайте протягом 5 хвилин. Пара розм'якшить будь-які забруднення, і їх буде легше витерти. Оцет також допомагає усунути неприємні запахи, залишаючи мікрохвильовку свіжою.

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Метод з лимоном і водою

Для натурального методу очищення з приємним запахом наповніть миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі, водою і додайте кілька скибочок лимона. Нагрівайте протягом 3 хвилин, щоб пара конденсувалася і розм'якшувала бруд. Лимон допомагає розщеплювати плями і проникає крізь жир, полегшуючи очищення мікрохвильовки.

Скраб з харчової соди

Зробіть пасту з харчової соди та води, а потім вологою ганчіркою нанесіть її на внутрішню поверхню мікрохвильової печі. Залиште на 15 хвилин, щоб розпушити бруд і бризки від їжі. Після цього протріть мікрохвильовку вологою ганчіркою, і вона засяє, як нова, без жодних агресивних хімікатів.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

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