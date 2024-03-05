Як відмити кухню без хімії: три дієві засоби

Підтримувати кухню в чистоті без використання хімічних засобів можна за допомогою природних методів, забезпечуючи здорове середовище для приготування їжі. UAportal розповів про корисні поради щодо прибирання.

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Харчова сода та оцет

Прибираючи кухню без хімікатів, спробуйте використовувати суміш харчової соди та оцту для очищення поверхонь. Цей натуральний, нетоксичний розчин є ефективним засобом для видалення стійких плям від їжі та жиру. Для дуже стійких плям зробіть пасту з харчової соди та невеликої кількості оцту, нанесіть її на поверхню, залиште на кілька хвилин, а потім потріть і змийте.

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Використання лимонного соку і солі

Ще один ефективний метод очищення кухні без хімікатів – використання лимонного соку і солі. Просто посипте сіллю половинку лимона і протріть поверхні, наприклад, раковини з нержавіючої сталі або обробні дошки, щоб видалити бруд і неприємні запахи.

Перекис водню

Використовуйте універсальний очищувач, який можна зробити своїми руками, змішавши рівні частини води та перекису водню. Щоб надати засобу приємного аромату, додайте кілька крапель ефірної олії, наприклад, лаванди або чайного дерева. Цей розчин добре підходить для протирання кухонних поверхонь і дезінфекції обробних дощок.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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