Як відмити емальовану каструлю від нагару: Ефективні лайфхаки

Під час приготування їжі на посуді може залишитися нагар, що стає проблемою для багатьох господинь. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть видалити нагар з улюбленої емальованої каструлі.

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Оцет і розчин харчової соди

Для усунення нагару з емальованої каструлі можна приготувати пасту з рівних частин оцту і харчової соди. Її слід нанести на плями кіптяви і залишити принаймні на 30 хвилин. Після цього сковорідку слід протерти неабразивною губкою або ганчіркою, щоб видалити залишки кіптяви та промити теплою водою.

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Окріп та мило для посуду

Ще один ефективний спосіб полягає в тому, щоб наповнити емальовану каструлю, забруднену нагаром, водою і додати кілька крапель господарського мила. Потім воду слід кип'ятити протягом 10-15 хвилин. Після того як вода охолоне, за допомогою щітки з м'якою щетиною почистіть каструлю.

Скраб з лимона і солі

Для цього слід розрізати лимон навпіл і занурити його в сіль. Потім його слід використовувати як щітку, аби втирати сіль у сліди кіптяви в каструлі. Природна кислотність лимона в поєднанні з абразивною текстурою солі може ефективно видалити залишки кіптяви.

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