Як відмити чайник від накипу: Ефективні поради

Коли ви стикаєтеся з проблемою нагару та жиру у чайнику, важливо знати ефективні методи очищення. UAportal підготував декілька порад, що допоможуть вирішити цю проблему.

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Видалення нагару та жиру за допомогою оцту

Одна з корисних порад для видалення нагару і жиру з чайника полягає у використанні білого оцту. Чайник слід наповнити рівними частинами оцту та води і залишити приблизно на годину.

Після замочування суміш слід довести до кипіння, перш ніж виливати. Нарешті, чайник слід ретельно промити водою, щоб видалити всі залишки.

Суміш харчової соди та води

Змішайте достатню кількість соди з водою, щоб утворилася паста, а потім нанесіть її на внутрішню поверхню чайника. Залиште на кілька годин, а потім ретельно змийте її губкою або щіткою.

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Кип'ятіння лимонного соку

Відкривши чайник, слід налити в нього воду і покласти кілька скибочок лимона, які слід довести до кипіння. Дати покипіти близько 15 хвилин до охолодження, потім вилити вміст і витерти залишки м'якою ганчіркою.

Скраб із солі та оцту

Суміш слід нанести на губку або ганчірку і протерти нею внутрішню поверхню чайника. Після чищення обов'язково промийте і висушіть чайник, щоб переконатися, що весь накип видалено.

Двоетапний метод очищення

Ще одна корисна порада для видалення нагару та жиру з чайника – спочатку очистити його універсальним миючим засобом, а потім окропом з невеликою кількістю мила для посуду. Очищувач допоможе видалити стійкі залишки нагару, а гаряча мильна вода розщепить жир, що залишився. Ретельне промивання перед наступним використанням чайника має вирішальне значення.

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