Як відкоркувати пляшку вина без штопора: незвичайні способи

UAportal дізнався про цікаві способи відкоркувати пляшку вина без штопора. Йдеться про використання нетрадиційних предметів або простих побутових речей, які можуть стати незамінними помічниками для любителів цього напою.

За допомогою черевика

Пляшку вина помістіть всередину черевика. Потім обережно постукайте черевиком по поверхні, щоб виштовхнути корок з пляшки. Після того, як частково корок вийшов, його можна обережно витягнути рукою до кінця.

Читайте також: Як відкрити пляшку вина за допомогою запальнички: простий лайфхак

За допомогою гвинта

Гвинт обережно вкрутіть у корок за допомогою викрутки. Потім його потрібно стиснути плоскогубцями і обережно витягнути.

Проштовхування пробки всередину

Для цього слід використовувати довгий і тонкий предмет, наприклад, ручку або дерев'яну ложку, щоб обережно проштовхнути корок у пляшку. Легкі похитування під час натискання допоможуть полегшити входження пробки в пляшку.

Раніше ми писали про те, як економно почистити манго за допомогою бокалу від вина.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!