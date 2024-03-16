Як відкрити пляшку без штопора: цікаві лайфхаки

Пошук способів відкрити пляшку без штопора може бути поширеним явищем. Тому UAportal підготував цінні лайфхаки, в яких використовуються повсякденні предмети, що ефективно вирішують цю проблему.

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Використання ключа

Щоб відкрити пляшку без штопора, можна скористатися простим лайфхаком – ключем. Його слід вставити в корок під невеликим кутом, уникаючи центру.

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Потім його варто покрутити і поступово натиснути на нього, щоб полегшити виймання корки. Цей метод може вимагати певних зусиль.

Використання гвинта

Ще один спосіб відкрити закорковану пляшку – скористатися гвинтом. Обережно вставте довгий шуруп в центр корка, а потім за допомогою викрутки проштовхніть його вглиб. Далі акуратно і повільно витягніть корок з допомогою допоміжного важеля, притиснувши гвинт до краю пляшки.

Використання м'якого предмета

Обернувши дно пляшки рушником, потрібно сильно постукати нею по твердій поверхні. Тиск і тертя повинні поступово вибити корок, що дозволить відкрити пляшку.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про один зі способів відкриття пляшки вина без штопора.

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