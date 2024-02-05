Як відчистити унітаз до блиску: 3 корисні лайфхаки

Підтримання чистоти в домі є пріоритетом для багатьох людей, що часто спонукає їх шукати способи спростити та заощадити час на прибиранні. Ванні кімнати потребують регулярного догляду через швидке поширення мікробів у середовищі з високою вологістю. Для ефективного вирішення цієї проблеми UAportal підготував три прості, але ефективні лайфхаки з використанням звичайних побутових предметів.

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Оцет

Оцет, відомий своєю здатністю боротися з неприємними запахами та розчиняти мінеральні відкладення, є одним з найефективніших засобів для чищення. Для цього методу потрібно просто налити його в унітаз і залишити на ніч. Наступного ранку достатньо протерти ганчіркою або щіткою, щоб відновити вигляд унітаза.

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Яблучний оцет, сода та йод

Для другого способу візьміть склянку яблучного оцту, харчову соду та аптечний йод. Нагрійте оцет до 40 градусів за Цельсієм, потім змішайте його з двома краплями йоду і столовою ложкою харчової соди. Після змішування залиште розчин на унітазі на ніч, а вранці змийте його.

Паста з лимонної кислоти

Третій спосіб передбачає створення пасти з лимонної кислоти. Рівномірно нанесіть суміш на поверхню унітаза і залиште на 2-3 години. Після цього ретельне чищення за допомогою щітки та води усуне будь-який бруд або плями.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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