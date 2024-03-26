Як відчистити бруд під ободком кришки каструлі: 3 цікаві лайфхаки

Очищення кришок каструль може бути складним завданням, особливо коли мова йде про видалення жиру і кіптяви під ободком і біля ручок. UAportal розповів про три ефективні лайфхаки, які допоможуть вам досягти блискучої чистоти кришок каструль.

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Перекис водню

Налийте перекис водню під обідок кришки, щоб він рівномірно розподілився по всій поверхні. Залиште приблизно на 15 хвилин. Потім посипте обідок харчовою содою і за допомогою металевої щітки вичистіть бруд.

Щоб полегшити процес очищення, обережно проведіть ножем під кришкою. Насамкінець промийте кришку під проточною водою, щоб вона знову стала чистою та блискучою.

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Харчова сода

У великій каструлі доведіть до кипіння два літри води. Додайте в окріп дві столові ложки харчової соди і акуратно поставте кришку. Залиште суміш кипіти приблизно на 30 хвилин. Після цього металевою щіткою вичистіть бруд з обідка, та ретельно промийте кришку під проточною водою.

Лимонна кислота та оцет

Перед тим, як спробувати цей метод, важливо зняти з кришки всі пластикові елементи, оскільки кислота може їх пошкодити. Наповніть велику каструлю водою і повністю занурте в неї кришку. На кожен літр води додайте 25 грамів лимонної кислоти і склянку 9% оцту.

Кип'ятіть воду близько 30 хвилин, намагаючись не перевищувати цей часовий ліміт. Після кип'ятіння забруднення легко видаляються за допомогою металевої щітки. На завершення промийте кришку під проточною водою і дайте їй висохнути.

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