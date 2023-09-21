Як відбілити зуби в домашніх умовах

UAportal підготував статтю, яка допоможе безпечно досягти білосніжної посмішки вдома. Ви дізнаєтеся, як досягти яскравішої та більш впевненої посмішки.

Відбілююча зубна паста

Відбілюючі зубні пасти містять м'які абразиви, які допомагають видалити поверхневі плями. Слід чистити зуби щонайменше дві хвилини, забезпечуючи обробку всіх ділянок ротової порожнини. Після чищення рекомендується ретельно прополоскати рот водою.

Харчова сода

Можна приготувати пасту, змішавши невелику кількість соди з водою. Цю пасту слід нанести на зубну щітку і обережно чистити зуби протягом двох хвилин. Харчова сода є природним відбілювачем, який може допомогти видалити плями і зробити посмішку яскравішою.

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Перекис водню

Рекомендується змішати рівні частини перекису водню і води та полоскати рот сумішшю протягом хвилини. Після цього рідину слід виплюнути і ретельно прополоскати рот водою. Перекис водню має відбілюючі властивості, які можуть допомогти освітлити колір зубів.

Полуниця

Стиглу полуницю можна розім'яти і нанести на зуби за допомогою зубної щітки або пальця. Потрібно залишити пюре на зубах на кілька хвилин, а потім ретельно прополоскати рот. Натуральні кислоти, що містяться в полуниці, допомагають видалити плями та відбілити зуби.

Дотримання належної гігієни

Рекомендується чистити зуби щонайменше двічі на день, щодня користуватися зубною ниткою і регулярно відвідувати стоматолога для чищення та огляду. Крім того, відмова від продуктів і напоїв, які можуть забарвлювати зуби, таких як кава, чай і червоне вино, може допомогти зберегти яскраву посмішку.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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