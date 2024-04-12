Як відбілити комір та манжети сорочки: 3 ефективних лайфхаки

Дізнайтеся про прості та ефективні методи, як легко відбілити комір та манжети сорочки. UAportal розповів про практичні лайфхаки з використанням повсякденних предметів побуту.

Замочування в оцтовому розчині

Тазик потрібно наповнити розчином з однієї частини білого оцту і трьох частин води. Комір і манжети слід замочити приблизно на годину.

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Після цього їх можна акуратно почистити м'якою щіткою, щоб видалити весь бруд. Згодом сорочку слід прополоскати в холодній воді і залишити сушитися на повітрі.

Використання лимонного соку і харчової соди

Створивши пасту з рівних частин лимонного соку і харчової соди, її можна нанести безпосередньо на комір і манжети сорочки. Залиште її на 30 хвилин, а потім обережно зітріть вологою щіткою.

Застосування розчину перекису водню

Суміш з рівних частин перекису водню і води можна приготувати в мисці. Його можна нанести на комір і манжети. Якщо залишити сорочку приблизно на 15 хвилин перед тим, як випрати, перекис водню почне діяти як відбілювач, і виріб стане білосніжним та чистим.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як правильно відіпрати комір та манжети, аби вони мали ідеальний вигляд.

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