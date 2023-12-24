Як відбілити шви у ванній кімнаті: 3 прості лайфхаки

UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть відбілити шви у ванній кімнаті. Крім цього, в яких використовуються натуральні інгредієнти, що гарантують зручність і легкість застосування. Ці поради заощадять час і зусилля, забезпечивши видимий результат.

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Оцет та харчова сода

Щоб швидко і легко відбілити шви у ванній кімнаті, змішайте рівні частини оцту і харчової соди до утворення пасти. Нанесіть суміш на шви, переконуючись, що вона покриває усі ділянки. Залиште на 15 хвилин, а потім почистіть зубною щіткою або щіткою для чищення.

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Лимонний сік

Вичавіть свіжий лимонний сік на забруднений шов і залиште приблизно на 10 хвилин. Природна кислотність лимонного соку діє як відбілюючий засіб. Після закінчення замочування обережно почистіть шви щіткою або губкою.

Перекис водню

Розведіть перекис водню у рівній кількості води та перелийте у пляшку з розпилювачем. Ретельно та рівномірно нанесіть суміш на забруднену затірку, розбризкуючи її на всі ділянки. Залиште на 20 хвилин, а потім витріть розчин ганчіркою або паперовим рушником, щоб шви стали сухими та чистими.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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