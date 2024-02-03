Як відбілити пожовкле підвіконня: 4 дієві засоби

UAportal розповів про прості, але ефективні методи відбілювання пожовклого підвіконня. Дізнайтеся, як очистити свій простір за допомогою цих перевірених порад.

Відео дня

Харчова сода

Щоб відбілити пожовкле підвіконня, можна створити пасту з харчової соди та оцту. Нанесіть пасту на пожовклі ділянки й залишіть приблизно на 10-15 хвилин. Після цього почистьте підвіконня щіткою або губкою і промийте водою.

Читайте також: Як очистити брудне підвіконня: поради

Лимонний сік

Ефективним методом відбілювання жовтого підвіконня є використання лимонного соку. Свіжий лимонний сік вичавіть на пожовклі ділянки й залишіть на 5-10 хвилин. Потім підвіконня протріть губкою або ганчіркою і промийте водою.

Розчин перекису водню

Розчин перекису водню і води також можна використовувати для відбілювання жовтого підвіконня. Змішайте рівні частини цих інгредієнтів у пульверизаторі й розпиліть на пожовклі ділянки. Зачекайте кілька хвилин та витріть розчин чистою ганчіркою.

Оцет

Ще один потужний інгредієнт для відбілювання жовтого підвіконня – білий оцет. Рівні частини оцту і води змішайте у пульверизаторі й розпиліть на пожовклі ділянки. Після того, як засіб постоїть кілька хвилин, витріть його вологою ганчіркою.

Нагадаємо, ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!